Continua a tenere banco- che blocca al momento le strategie di mercato dell'Inter -. Una trattativa ben, ma che ancora non giunge alla fumata bianca. L'è - e rimane attualmente - ilrichiesto a gran voce da Thomas Tuchel per lasciar partire il francese in direzione Inter. Un sostituto chevisto che l'Inter ha. E allora la domanda sorge spontanea:Se Inter e Bayern sono d'accordo da giorni per chiudere la trattativa sulla base di, chi non è convinto è Tuchel, che oggi ha parlato in conferenza stampa ribadendo: "La sua voglia di andarsene è una parte e poi c’è la situazione contrattuale.". L'allenatore continua ad insistere e ha chiesto anche all'agente(che cura gli interessi sia del tecnico sia del difensore) di mediare per provare a, sempre sottolineando che se proprio Pavard dovrà partire,Sono diverse le piste seguite dal Bayern nella ricerca di un nuovo difensore e rispecchiano tutte l'identikit di un difensore capace di giocare. La pista spuntata nelle ultime ore è legata al nome didel Chelsea - accostato anche all'Inter in questa sessione di mercato - che piace a Tuchel, vista anche la. Su questo fronte la difficoltà è rappresentata dalla, visto che la. L'altra pista, in auge già da qualche giorno, porta al nome di, classe 2000 del Feyenoord. Un profilo giovane e convincente, che però ha un. Il giocatore è legato al club olandese da un contratto. L'ultimo nella lista del Bayern è, terzino del Southampton comprato dai Saints un anno fa per 11 milioni di euro. Alla luce dellaBella-Kotchap non disdegnerebbe una nuova destinazione, tantomeno se questa corrispondesse ad un club del calibro del Bayern Monaco, vista anche la suaDiscorsi sul sostituto che però dovranno necessariamente. L'Inter non vuole andare troppo avanti con la trattativa e Inzaghi necessita di un rinforzo per completare il reparto difensivo. A tal proposito il club di Viale della Liberazione ha, proponendosi di non andare oltre la giornata di. Ogni riflessione su Pavard andrà. Considerando che più passa il tempo e più Tuchel diventa restìo a liberare Pavard in assenza di un sostituto.