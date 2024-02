Bayern, Tuchel: 'Preoccupato per il futuro? No. Ma quanti errori...'

Non ha paura per il suo futuro, ma la delusione di Thomas Tuchel è palpabile. La Lazio ha vinto l'andata degli ottavi di finale di Champions League, prolungando così il periodo di crisi del Bayern Monaco. E adesso? Prova a chiarire lo stesso tecnico tedesco ai microfoni di Prime Video.



TANTI ERRORI - "Abbiamo avuto una buona prima metà, abbiamo giocato, avuto ottime occasioni. Non ci abbiamo creduto nella ripresa, persa brillantezza e concentrazione fatti tanti errori. Poi il rosso, che è arrivato per nulla".



SMESSO DI CREDERCI - "Abbiamo fatto di tutto per perdere questa partita, era nelle nostre mani. Abbiamo smesso di crederci. Tanti errori individuali...".



FUTURO - "Non sono preoccupato per il mio futuro. No".