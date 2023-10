Il tecnico del Bayern Monaco, Thomas Tuchel commenta il possibile ingaggio di Jerome Boateng: "Per ora si sta allenando con noi, poi decideremo cosa fare. Di certo si è mantenuto in forma".



Il difensore tedesco, 35 anni, è libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato il Lione a parametro zero lo scorso giugno.