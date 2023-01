Joao Cancelo al Bayern Monaco dal Manchester City è stato il colpo inatteso che ha sconvolto il penultimo giorno di calciomercato. Come riporta il Daily Mail, il portoghese ha deciso di andarsene solo nelle ultime ore. La scelta è stata presa dopo una furiosa lite con Pep Guardiola in allenamento dopo aver appreso che non sarebbe stato titolare nella sfida all'Arsenal di coppa giocata venerdì. L'ex Inter e Juve ha reagito male e minacciato di andarsene, ed è stato subito accontentato.