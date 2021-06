Karl-Heinz Rummenigge lascia il Bayern Monaco. E' ufficiale l'addio dell'ex giocatore dell'Inter, che lascia in anticipo, in quanto il contratto era in scadenza il 30 dicembre 2021. Al suo posto, nel ruolo di Ceo, Oliver Khan, ex portiere ed ex capitano dei bavaresi, che dal primo luglio inizierà con la sua nuova carica.