Ivica Olic, ex attaccante del Wolfsburg e del Bayern Monaco, parla dell'arrivo in Baviera di Ivan Perisic. Queste le parole del croato a Sport 1: "Ha grande qualità, me lo ricordo molto bene ai tempi del Wolfsburg. Penso che il suo trasferimento in Baviera sia stato un affare per tutte le parti in causa. Sono anni che Ivan gioca ad altissimi livelli e lui è stato uno dei trascinatori dell'Inter degli ultimi tempi. Ha 30 anni, ma fisicamente è integro e non ha mai subito infortuni gravi: sono sicuro che si farà valere".