Bayern verso l'Inter, Muller dice addio ai tifosi: "Avrei proseguito, ma il club ha preso la decisione"

Cari tifosi del Bayern,Dopo che recentemente ci sono state molte speculazioni su di me, vorrei usare questa lettera per cogliere l'occasione per fare chiarezza. Anche dopo tutti questi anni, indipendentemente da quanti minuti gioco, mi diverto ancora molto a stare in campo con i ragazzi e a lottare insieme per i titoli per i nostri colori. Avrei potuto facilmente immaginare questo ruolo anche l'anno prossimo.

Tuttavia, il club ha preso la decisione consapevole di non negoziare un nuovo contratto con me per la prossima stagione. Anche se questo non corrispondesse ai miei desideri personali, è importante che il club segua le sue convinzioni. Rispetto questo passo, che il Comitato esecutivo e il Consiglio di vigilanza non hanno certamente preso alla leggera.Comprensibilmente, non mi è piaciuto il tira e molla in pubblico nelle ultime settimane e mesi. Qui, però, penso che sia lo stesso del mio modo di giocare a calcio: non è stata sempre caratterizzato dalla perfezione, ma piuttosto da un approccio positivo e lungimirante all'azione successiva. Dopo un passaggio sbagliato è importante riconquistare la palla con l'unità della squadra. Abbiamo raggiunto questo obiettivo grazie alle discussioni fiduciose su questo argomento negli ultimi giorni.

Sento l'apprezzamento di tutti coloro che sono stati coinvolti per il mio lungo periodo al @fcbayern e provo una profonda gioia per aver giocato 25 anni incredibilmente intensi per il club che amo. Grazie ai tanti bei momenti passati insieme, sarò per sempre legato all’FC Bayern e a voi.Ora l’attenzione è tutta sui nostri obiettivi sportivi per la stagione. Sarebbe un sogno per me riportare a casa il trofeo del campionato e raggiungere la tanto attesa finale alla fine di maggio. Darò tutto per questo!Grazie per tutto quello che è stato e per tutto quello che deve ancora venire.

Avanti sempre FC Bayern!Il vostro Thomas