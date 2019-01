Xavi, leggenda del Barcellona, sponsorizza un giocatore in casa Bayern per il club blaugrana. Queste le parole dell'ex centrocampista catalano: "Ho parlato con Kimmich di Pep Guardiola, mio ex allenatore al Barcellona. Pep mi disse "ho un giocatore nella squadra che può giocare in qualsiasi posizione". Gli ho chiesto chi fosse, lui ha risposto Kimmich, di cui non avevo mai sentito parlare".



Poi, a Doha, Xavi, come scrive la Bild, ha direttamente parlato con Kimmich: "Da quel giorno, ti ho sempre seguito. Ho capito subito che puoi diventare un grande giocatore. Puoi davvero giocare ovunque, saresti il giocatore perfetto per il Barcellona, puoi giocare senza problemi in blaugrana".