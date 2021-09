Fabio Bazzani, ex attaccante tra le altre della Sampdoria, parla a I Football Club della lotta scudetto in serie A: "​È vero che siamo alla quinta giornata, ma la sfida Napoli-Milano si potrebbe protrarre fino alla fine. L’Inter è favorita, i rossoneri hanno una rosa inferiore rispetto ai nerazzurri. Le romane non credo possano tenere il passo delle milanesi e dei partenopei. L’Inter, invece, ha preso i giocatori migliori per sostituire le cessioni eccellenti, e in più un tecnico che usa lo stesso modulo del precedente, non cambiando e continuando sulla stessa scia. La continuità è fondamentale".