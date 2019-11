L'Italia del beach soccer fa l'impresa e vola in finale al Mondiale in corso in Paraguay. Dopo la Svizzera, la squadra del ct Emiliano Del Duca batte 8-7 dopo il supplementare la Russia e giocherà domani, alle 22, la partita per provare a portare a casa la coppa contro il Portogallo, vincitore ai rigori contro il Giappone nell'altra semifinale. Decisive le triplette di Ramacciotti, già match winner al fotofinish nei quarti di finale, e del ritrovato bomber Gori (infortunatosi contro la Svizzera), che sale a quota 13 reti realizzate nel torneo, ma soprattutto il gol del solito Zurlo. Sotto di una rete nelle battute iniziali, gli Azzurri compiono il sorpasso nel finale del primo tempo e, salvo la rimonta dei due volte campioni del mondo della Russia dal 3-2 al 3-4, restano costantemente in vantaggio nel corso della partita, trovandosi addirittura avanti di due gol sul 7-5, prima che Romanov, a 1'20” dalla chiusura dell'ultimo periodo, trovi il pareggio.



GIOIA SUPPLEMENTARE - Si va al tempo supplementare e Zurlo, su calcio di rigore, realizza il gol che sarà decisivo; la Russia si gioca la carta del portiere di movimento nel concitato finale ma commette un'infrazione che ci manda nuovamente dal dischetto, ma Gori non capitalizza la chance per chiuderla con una quarantina di secondi di anticipo. Un rimpianto che dura lo spazio di un respiro, perchè gli Azzurri non tremano più e portano a casa la partita, eliminando dal torneo i giustizieri del Brasile campione uscente, e avranno la possibilità di regalare al nostro Paese quel titolo mondiale sfiorato solo una volta, nel 2008 in Francia proprio contro la Seleçao.