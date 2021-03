Evaristo Beccalossi, ex attaccante dell'Inter, parla al canale nerazzurro Il Vate di un possibile vice Lukaku per Antonio Conte: "Vice-Lukaku? Togliere Lukaku è come togliere Ronaldo alla Juve. Devi prendere una punta, ma se è forte come fai a tenerla in panchina? Dzeko e Lukaku potevano giocare insieme, ma se Dzeko non gioca con continuità non potrà mai essere quel giocatore che è quando gioca sempre. Deve arrivare una punta che sappia e capisca il suo ruolo. Vedete come l'Atalanta sa gestire bene questa situazione? Muriel? Devi prendere un giocatore che sia pronto per entrare. Devi trovare uno che vuole anche fare la riserva. Sanchez mi piace molto, ma è diventato più rifinitore. Adesso si è completato bene. Un attaccante arriverà. Muriel potrebbe andare bene. Se dicevi a Bobo Vieri di stare in panchina non poteva reggere di non giocare con continuità".



SU SENSI - "Sensi? Il giocatore sta cercando di recuperare, stanno cercando di recuperarlo. Era titolare di questa squadra. Ha avuto un sacco di problemi fisici. Guardate che sono tutti monitorati: Sensi doveva prendere fiducia, aveva il complesso di farsi sempre male".