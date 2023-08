Preoccupano in Germania le condizioni di Franz Beckenbauer. A parlare della sua precaria salute è stato Lothar Matthäus a Rtl: "Gli auguriamo di tornare a essere il vecchio Beckenbauer, pieno di energia. Gli auguriamo la massima salute possibile. Speriamo possa stare meglio, lui stesso ha sempre detto che la salute è la cosa più importante al mondo. Al momento lui non ce l'ha. Non sta molto bene. Speriamo che il percorso possa andare nel verso opposto".



CONDIZIONI - Il Kaiser, che l'11 settembre compirà 78 anni, ha dovuto rinunciare a diversi impegni nelle ultime settimane a causa dei problemi di salute. "Troppa fatica per lui", si è affrettata a dire la moglie. Beckenbauer nel 2016 e nel 2017 ha subito due operazioni al cuore, mentre nel 2019 ha avuto un infarto oculare. "Da un po' di tempo ho qualche problema di salute, e questo è risaputo. Ho avuto un infarto oculare e dall'occhio destro vedo poco o niente. Non vi arrabbiate quindi se non vi vedo e vi sbatto contro", disse all'epoca il Kaiser.