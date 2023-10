Un sogno che si realizza.Due gol al Braga che scrivono la storia: è il primo giocatore del Suriname a segnare una doppietta nell'Europa che conta. Una notte così la sognava da tempo, soprattutto quest'anno, dove non tutto è andato nel verso giusto. Dopo gli 11 centri in Bundesliga del 2022-23, l'attaccante scuola Ajax ha timbrato il cartellino solo in Coppa di Germania, contro il modesto FCA Walldorf. Aveva bisogno di ritrovarsi, di ritrovare il bambino che c'è in lui. "Quando le cose vanno male, mi rendo conto che mi faccio condizionare troppo.aveva dichiarato tempo fa a Kicker. Becker oggi ci è riuscito, ma la sua doppietta non è servita a regalare all'Union Berlino i primi punti. Nemmeno uno, visto che Castro ha gelato l'Olympiastadion al 95'.La prossima avversaria del Napoli continua ad avere infatti grandi difficoltà a livello difensivo, i numeri sono preoccupanti, con 11 gol incassati in 6 partite di campionato e 4 in due match di Champions League. La difesa a tre fa acqua da tutte le parti, Danilho Doekhi non è più il gigante insuperabile dello scorso anno, Diogo Leite, arrivato dal Porto, ha pericolosi cali di attenzione. Per fermare il Napoli servirà la versione difensiva del 2022-23, la squadra ce. Quella del 2023-24 è quasi garanzia di insuccesso.