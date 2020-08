, pubblicamente messo alla porta dal nuovo allenatore Andrea Pirlo in occasione della sua conferenza stampa di presentazione. Le indiscrezioni raccolte nelle scorse ore dalle stesse fonti che avevano anticipato l'accordo tra Blaise Matuidi e l'vengono ribadite quest'oggi da TycSports, canale televisivo argentino e dunque osservatore privilegiato delle vicende che riguardano il Pipita., patron della formazione che ha debuttato in MLS in questa stagione,e intraprendere una nuova esperienza.- In una recente intervista concessa a Fox Sports, il numero 21 bianconero aveva espresso il suo gradimento per un finale di carriera negli Usa, preferendolo di gran lunga a un ritorno in patria e al River Plate, ma il nodo della questione continua ad essere esclusivamente economico.. Una soluzione praticabile in caso di trasferimento in MLS - dove è la lega e non il club nello specifico ad acquistare il cartellino di un calciatore - soltanto qualora fosse raggiunto un accordo totale con la, dopo averlo acquistato dal Napoli per 90 nell'estate 2016.. L'attaccante argentino, già sentitosi scaricato nell'estate 2018 - quella del suo passaggio al Milan - e tutt'altro che intoccabile anche in quella successiva, non appare intenzionato a concedere sconti. Si preannuncia una trattativa dura e serrata per certificare il suo addio alla Juventus, con Beckham spettatore interessato e oggi in pole position rispetto alle pretendenti, dai club degli Emirati alla Fiorentina.