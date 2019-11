In comune hanno il passato al River Plate, il presente allo Zenit San Pietroburgo e l'interesse di David Beckham, presidente dell'Inter di Miami, verso di loro. ​Sebastian Driussi e Matias Kranevitter sono i due nuovi obiettivi dell'ex stella di Manchester United e Real Madrid per il suo club. Secondo fichajes.net, lo Spice Boy sarebbe pronto ad offrire 30 milioni di euro al club russo per rinforzare enormemente il suo team che milita nella MLS.