Beffa Jahanbakhsh: entra per i rigori di Roma-Feyenoord, ma sbaglia!

FA

Entrare in campo nei secondi finali di partita, non per guadagnare tempo ma per una precisa scelta tecnica. Un rigorista, un giocatore dal sangue freddo per aumentare la qualità alla lotteria dei penalty. Entrare in campo con una missione precisa e... fallirla nel peggiore dei modi.



Chiedere ad Alireza Jahanbakhsh, inserito dal tecnico del Feyenoord Arne Slot nel finale del secondo tempo supplementare contro la Roma (ritorno dei playoff di UEFA Europa League) per essere decisivo ai rigori. Decisivo lo è stato l'iraniano classe '93, ma in negativo.



Il fantasista, uno dei più esperti in rosa e uno dei giocatori di maggior talento in fase offensiva (capocannoniere dell'Eredivisie 2017/18 con 21 gol e 12 assist), era la carta vincente di Slot per espugnare l'Olimpico, ma non è andata secondo i piani: Jahanbakhsh è andato forte incrociando con il destro ma si è fatto ipnotizzare da Svilar, che si è tuffato alla sua destra e ha parato la conclusione. Il secondo penalty bloccato dall'estremo difensore giallorosso, dopo quello parato ad Hancko.



Una beffa per Jahanbakhsh, giocatore solitamente affidabile dal dischetto nei 90' come dimostrato anche recentemente in Coppa d'Asia: un suo rigore allo scadere aveva permesso all'Iran di superare il Giappone nei quarti di finale (2-1) e accedere alle semifinali. Alireza si era poi ripetuto anche in semifinale con il Qatar, realizzando su rigore la rete del momentaneo pareggio.



Contro la Roma la storia è andata diversamente, per la gioia di Daniele De Rossi e dei tifosi giallorossi.