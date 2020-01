Una beffa per la Roma, o forse Petkovic vuole evitare di tornare nella 'sua' Formello, visti i dissapori, anche legali, con Lotito. L'ex tecnico biancoceleste, che ha allenato la Lazio vincitrice della storica coppa Italia 2013 proprio contro la Roma, avrebbe scelto Trigoria, quartiere generale giallorosso, come sede del ritiro della sua Svizzera. Gli elvetici, nel girone dell'Italia, giocheranno a Baku e Roma, appunto. E, beffa per i giallorossi, o mossa diplomatica, la squadra di Petkovic si allenerà nel centro sportivo di Trigoria durante Euro 2020.