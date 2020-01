Asmir Begovic si presenta come nuovo portiere del Milan, l'estremo difensore bosniaco parla in conferenza stampa.



EMOZIONI - "È un onore essere qui e far parte di un club così pieno di storia. I primi giorni sono stati fantastici, voglio portare il milan in alto".



OBIETTIVO - "Aiutare la squadra e dare il massimo".



DONNARUMMA - "Gigio è tra i più forti al mondo, mi ha dato un bel benvenuto".



IBRAHIMOVIC - "È un leader e un vincente, si aspetta sempre il massimo da se stesso e da tutti gli altri. Averlo qui è importante".



STUPITO DALLA CHIAMATA DEL MILAN - "No. Ci sono state cose che non hanno funzionato fuori dal campo nel Bournemouth, ma sono contento di essere qui".



FUTURO - "Qui solo per sei mesi? Per ora questa è la situazione, poi valuteremo".



SAN SIRO - "È uno stadio speciale, è un onore poterci giocare".



DIFFERENZE SERIE A-PREMIER - "Ho sentito solo cose positive sul calcio italiano e ho amici che giocano qui. I tifosi sono caldi come in Inghilterra, non mi aspetto grandi differenze".