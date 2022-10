Valon Behrami, opinionista DAZN, parla così di Charles De Ketelaere: "Quando una squadra spende 35 milioni per un giocatore le aspettative sono alte. C'è grande buonismo intorno a lui, forse troppo. Va gudicato per quello che sta facendo. Va protetto, ma la gente si aspetta di più da lui. Bisogna capire in che posizione può esprimersi meglio, potrebbe essere un'alternativa sull'esterno dove potrebbe trovare più spazio".