Valon Behrami è pronto per tornare in Serie A. L'ex Napoli è fermo dallo scorso 6 ottobre, quando ha rescisso consensualmente il contratto con il Sion.



Dopo l'ultima avventura con la maglia dell'Udinese giocherà nuovamente nel massimo campionato italiano. Behrami, infatti, si sta già allenando con il Genoa ed è pronto per firmare il contratto con il club ligure.