In concomitanza dell'inaugurazione della nuova ambasciata americana a Gerusalemme il Beitar Gerusalemme ha deciso di cambiare nome e di diventare Beitar Trump Gerusalemme in onore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questo il comunicato: "Per 70 anni Gerusalemme era in attesa di un riconoscimento internazionale, fino a quando il presidente Donald Trump, con una mossa coraggiosa, ha riconosciuto Gerusalemme come la capitale eterna di Israele".