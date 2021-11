“Alè, alè, alè, alè, Juric, Juric”, il campionato 2021/2022 è iniziato da appena undici partite eppure questo coro è ormai diventato un “classico” della Maratona, cantato praticamente a ogni partita. Più ancora dei numeri, forse proprio questo tributo della tifoseria spiega come sia cambiato il Torino in questi mesi.- un gioco offensivo, fatto d’intensità e pressing -dopo due stagioni deludenti terminate con altrettante salvezze raggiunte in extremis.: un solo punto divide le due squadre in classifica, nonostante il divario economico. E pensare che ileppure ha già scavato un solco importante rispetto alla scorsa stagione: 1, sempre nelle prime undici partite, dalla squadra allenata da(in 18 gare l’allenatore abruzzese ne ottenne appena 13). Juric non ha l’etichetta di “maestro di calcio” eppure, proprio come il suo Verona negli ultimi due anni, anche il Torino gioca un calcio divertente e vincente. E l’impressione è che possa ancora crescere.“Dobbiamo ancora migliorare” ha più volte ripetuto lo stesso Juric nelle ultime settimane, chiedendo anche aiuto alla società per il mercato di gennaio.ha affermato alla vigilia dell’ultima partita. E i rimproveri pubblici al presidente, che non si vedevano dal 2006 quandopagò con l’esonero l’essersi lamentato per l’arrivo della meteora giapponese(avrebbe voluto un altro attaccante), ha fatto ulteriormente avvicinare di più Juric anche a quella fetta di tifoseria granata che da anni contesta Cairo e il suo operato.A differenza di De Biasi, Juric non corre il rischio di un esonero:per questo sta cercando di accontentarlo (lo ha fatto un mese con la rivoluzione nello staff medico) e ci si aspetta che lo faccia anche sul mercato. In attesa dei rinforzi l’allenatore granata si gode il gioco del suo Torino e l’affetto dei tifosi, testimoniato anche ieri sera in un pub di San Salvario, quartiere multietnico tra il centro e la periferia della città, noto per la sua movida,