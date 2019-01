Nuova love story per Belen Rodriguez? La showgirl, ex di due sportivi come Borriello e Iannone, nelle sue vacanze natalizie in Uruguay, ha incontrato un vecchio amico: Ezequiel Lavezzi. Come scrive Chi, in edicola il 9 gennaio, la compagnia di Belen e quella dell'attaccante ex Napoli, ora all'Hebei China Fortuna, sono inseparabili: si parla già di una passione esplosa in questa vacanze con clamorosa, nuova, love story, . Con la showgirl argentina che era attese dalle amiche a Milano prima dell'Epifania, e che invece è rimasto in Sudamerica.