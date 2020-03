Sta bruciando il Palazzo di Giustizia a Milano e la cancelleria del Gip è letteralmente in fumo. Sulle cause non c'è certezza ma gli inquirenti parlando di un cortocircuito che sta coinvolgendo anche il Tribunale di Sorveglianza. Nel frattempo l'ex Premier Mattero Renzi in tv chiede ufficialmente che l'Italia riapra e riparta prima di Pasqua ricevendo critiche e insulti.



Un bel disastro, ma non ai livelli delle dichiarazioni che Belen Rodriguez ha rilasciato ieri in una diretta instagram condivisa con alcuni suoi amici e colleghi in cui, senza freni ha ribadito il suo "non amore" verso Barbara D'Urso e i suoi programma: "La non bellezza a volte fa audience. Tipo i programmi della D'Urso sono circensi, ma fanno share". Belen però a quei programmi ha scelto di non partecipare mai convincendo anche la sorella Cecilia e il fratello Jeremias.



Arriverà la risposta della Carmelita nazionale? Sicuramente è attesa almeno quanto la ricomparsa del lievito nei supermercati. Il mistero più grande di questa quarantena, in cui quasi tutta italia ha riscoperto l'amore per la pizza e il pane fatto in casa, è quello dell'assenza dei panetti di lievito fresco dai banchi dei supermercati. Un bene divenuto introvabile, ma che sta facendo sbizzarrire i più con ricette homemade che non lo prevedono.