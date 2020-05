La storia d'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ufficialmente finita: dopo le indiscrezioni trapelate nelle scorse ore, la showgirl argentina ha deciso di fare chiarezza, con un messaggio su Instagram, nel quale parla di un momento difficile con l'ex ballerino. Una crisi nera annunciata con un video inaspettato, a tu per tu con i followers. Sul web forti le voci di un ipotetico riavvicinamento con Andrea Iannone. con i due che, secondo alcune voci, si sarebbero da poco incontrati a Milano, per caso, nei pressi di un famoso negozio del centro.



IL COMMENTO DI BELEN - Questo il commento di Belen: "Non ho mai fatto una storia del genere, sono nervosa. Non sono giornate facili, sono giornate complicate. Voglio dire una cosa e voglio che esca dalla mia bocca, perché ogni volta che vedo Internet, da donna mi rompo le palle. Se sono in giro per la città e casualmente arrivano delle persone, non è né colpa né responsabilità mia. Non ho mai organizzato niente e non dico bugie, odio le persone false. Non ho più pazienza, per il resto quando me la sentirò spiegherò, perché ho gli attributi". Silenzioso per ora De Martino, ancora a Napoli dove è impegnato con le registrazioni di Made in sud.



