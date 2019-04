Due foto su instagram per testimoniare il ritorno di fiammo e l'inizio di un nuovo grande amore. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati ufficialmente insieme dopo oltre un mese di rumors. Niente più calciatori, piloti o sportivi, Belen ha scelto il suo vecchio grande amore.



La bellissima showgirl argentina non si nasconde più e ha abbinato le due foto, scattate dal figlio, a frasi d'amore per il "di nuovo suo" Stefano. La più importante di tutte? Quella che recita: "Che tu rimanga per un po', o meglio per sempre!". Ecco la foto e altri scatti di Belen nella nostra gallery.