Belen Rodriguez, la celebre showgirl argentina, è tornata insieme al marito, il ballerino e conduttore Stefano De Martino, che è tornato a farle battere il cuore. Si diceva che lei fosse in attesa del loro secondo figlio che sarebbe stato il terzo (la seconda, Luna Marie, l'ha avuta quando si era separata da De Martino, con Antonino Spinalbanese, protagonista dell'ultimo GF vip.



IL MESSAGGIO - Lei però, prendendo in giro chi ha tirato fuori certe voci, ha smentito con un post su Instagram. Ha indossato una pancia finta insieme a due suoi amici e collaboratori e ha scritto: "Non è vero che aspetto un figlio. Ne aspetto due". E per far capire chiaramente la vena ironica del post ha aggiunto nella parentesi 'fake news' per mettere a tacere le voci su una una sua presunta gravidanza.



