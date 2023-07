Fra Belen Rodriguez, storica ex di Marco Borriello, e Stefano De Martino, volto tv e non solo, è di nuovo crisi, E dopo la prima storica rottura e dopo la prima riappacificazione (in mezzo la storia della showgirl argentina con Iannone) ora la coppia sembra prossima a scoppiare di nuovo.



De Martino ha infatti tolto la fede, Belen ha tolto dai social le foto insieme e dietro alla nuova crisi secondo Dagospia ci sarebbe ancora una volta Alessia Marcuzzi. La storica ex di Simone Inzaghi condurrà un programma proprio con l'ex-ballerino di Amici e nel giorno della presentazione del programma i due si sono seduti vicini e hanno riacceso vecchi gossip.



Già all'epoca della prima rottura, infatti, Dagospia confermò che fra De Martino e Marcuzzi ci fosse stato qualcosa. Voci smentite, ma che ora tornano d'attualità. Chi ha ragione? Ecco le foto di Belen e di Alessia nella nostra gallery.