Due amori finiti e una vacanza insieme (in gruppo) sono stata la scintilla che serviva a far riscoppiare una vecchia fiamma mai approfondita. I protagonisti della Love Story, secondo Chi, sono Belen Rodriguez ed Ezequiel Lavezzi che in Uruguay hanno trascorso una bella vacanza insieme



In Argentina si mormora che fra la bellissima showgirl e l'attaccante sia nato l'amore. I due si conobbero ai tempi del Napoli, ma allora entrambi erano fidanzati. Oggi, liberi da pensieri, i due si sono trovati ed è scoccata la scintilla. E le foto pubblicate dalla bellissima showgirl sono da brividi. Stare da sola le ha fatto bene, vedere per credere.