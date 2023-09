Storica ex di calciatori come Marco Borriello e nota tifosa interista Belen Rodriguez in amore è ormai da tempo lontana dal mondo del pallone, ma continua a far parlare di sé. La storia d'amore con Stefano De Martino è da tempo finita, ma ora non nasconde più il suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni con cui in questi giorni si sta godendo una fuga d'amore fra relax e montagna con inevitabili foto in Jacuzzi. Bellissima come sempre, eccola nella nostra gallery