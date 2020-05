Questo il video postato su Instagram dalla showgirl argentina, con il quale ha provato a spiegare la situazione: “Questo è un periodo difficile per me perché non me lo aspettavo e non me ne assumo neanche la responsabilità, né le colpe. Perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una persona umana, sono una donna come tutte le altre, che soffre come tutte le altre. E quando vedo scrivere illazioni sul mio conto, non ci sto più. Se io sono in giro per la città e, per casualità, arrivano delle persone, non è assolutamente colpa mia. Né una responsabilità mia, né una cosa organizzata da parte mia. Mi conoscete abbastanza bene e sapete che le cose io non le ho mai organizzate, perché odio la gente che lo fa”: Qui si riferisce alle voci che l’hanno visto riavvicinarsi ad Andrea, presente a Milano nei giorni scorsi.Poi, ancora parole sulla sua situazione sentimentale: “Per tutto il resto, quando me la sentirò, e lo farò e le spiegazioni a un certo punto bisogna darle, racconterò come stanno le cose. Perché altrimenti se ne occupano altri di raccontare le cose e io a questo non ci sto. Sono una donna forte. E ce la farò, come sempre”.