L'estate di Belen Rodriguez è stata sicuramente tormentata fra storie d'amore che finiscono e altre che nascono all'improvviso, ma è proprio in questi momenti che la bellissima showgirl argentina ha sempre dato il meglio di sé per i propri follower e anche questa volta non si è smentita. L'ultimo scatto, in topless, postato dalla sua piscina ha fatto in fretta il giro del web e noi ve lo riproponiamo insieme ad altri scatti sexy della showgirl nella nostra gallery.