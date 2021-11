Punta Bianca, il promontorio di marna bianca sul litorale di Agrigento, diventerà una riserva naturale anche grazie a Belén Rodríguez. La bellssima modella e showgirl argentina, storica ex anche di Marco Borriello ed Andrea Iannone, ha scelto insieme alla sorella Cecilia l'area di roccia bianca naturale come set fotografico per il suo ultimo brand di abbigliamento.



Meglio di Greta Thunberg, Belen ha chiesto al presidente della Regione Nello Musumeci, insieme al lancio social della campagna, che l'area di Punta Bianca ​sia istituita a riserva naturale. Una mossa che ha mosso, perché 24 ore dopo il ​presidente della Regione ha avviato ufficialmente l'iter per la creazione dell'area protetta su circa 300 ettari ricadenti tra Agrigento e Palma di Montechiaro.



Ecco il post, gli scatti di Belen a Punta Bianca e altri della bellssima modella nella nostra gallery.