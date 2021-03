Non solo autolesionismo, arrivando a tagliarsi i polsi e un braccio - il tutto documentatopoi rimossa dal social network - con ferite che gli sono costate, come riferito dal suo legale Ivano Chiesa, 14 punti di sutura;e non ha alcuna intenzione di desistere.Ricoverato in ospedale a Milano, continua incessantemente la sua lotta e protesta contro il Tribunale di sorveglianza, che ha dispostoconcessogli per curare una patologia psichiatrica."Ho provato più volte a farlo desistere,, ma lui ha una volontà d'acciaio. Sta vivendo tutto come una grande ingiustizia - spiega affranto il suo storico avvocato Chiesa a Fanpage.it - non lo piegheranno,È intenzionato ad andare avanti fino a quando dal Tribunale di sorveglianza qualcuno non deciderà di parlare con lui".La vicenda ha catalizzato l'attenzione del mondo dello spettacolo e sono tanti i vip scesi in campo in questi giorni per difendere Corona, portando avanti unacon l'intento di aiutarlo; tra questi anche la suaal momento radiosa in dolce attesa, che non si è affatto tirata indietro, nonostante la loro relazione risalga ormai a diversi anni fa, ed ha, sperando di trovare sostegno nei suoi follower.E non solo... ha perfino rilasciatoche rivelano tutta l'angoscia e la preoccupazione per Corona: “Questa persona va curata. Si vede su Instagram che non sta bene.Mi sembra che non sia più lucido, non sta più bene ed è una persona che ha bisogno di aiuto”. E continua: “mica possono fargliela pagare fino alla morte. Ci sono dei mafiosi che sono liberi e a lui lo sbattono dentro perché ha fatto una diretta su Instagram? Se tu a Fabrizio dici di non uscire e di non fare dirette su Instagram lui non ci riesce,Potevano metterlo nelle condizioni di non fare dirette su Instagram e di non farlo uscire di casa, ma davvero! Se lo lasci libero lui fa come gli pare, non è una persona in grado di seguire le regole”.Infine, puntualizza la show girl argentina: “Portarlo in galera non mi sembra la soluzione. Invece del carcere per me dovevano fargli pagare una grossissima somma per tutti i danni finanziari che ha commesso”.Se il suo pensiero può essere opinabile, ciò non vale per la splendida forma che Belen continua a mostrare ai fan su Instagram... bella e leggiadra più che mai, con un pancino perfetto: ammiratela nella nostra gallery.