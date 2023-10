Belen Rodriguez si è sposata con Elio Lorenzoni? E' questo il dubbio dei fan della showgirl argentina nelle ultime ore, scatenato da un dettaglio sui social.



Prosegue infatti la love story tra Belen e l'imprenditore bresciano, i due hanno trascorso qualche giorno in montagna insieme testimoniato dagli scatti pubblicati sui social. Uno in particolare ha alimentato i gossip: tra paesaggi e foto di coppia, sulla mano dell'argentina è apparsa una fede nuziale, proprio come su quella di Elio.



L'ipotesi al momento appare improbabile, visto che Belen risulterebbe ancora sposata con Stefano De Martino, ma la foto ha acceso la curiosità dei follower.



