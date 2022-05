Belen Rodriguez hot alle Iene: "Io ogni tanto faccio dell’autoerotismo, anche le donne lo fanno, si masturbano. Non c’è niente di male a masturbarsi, finalmente si può dire in televisione”.



Durante la trasmissione di Italia 1 il conduttore Teo Mammucari provoca la showgirl argentina e lei non si tira indietro: "Dopo una pandemia e con una guerra in corso, abbiamo tutti il bisogno di rilassarsi e ognuno ha il suo metodo". Il collega le domanda: "Cosa fai quando torni a casa da sola dopo aver lavorato? Dai, dopo che sei ti fatta una canna…". E Belen: "No, le canne non me le faccio. Però posso dire quello che faccio o siamo in fascia protetta…?".



SCORRI PER VEDERE LE ULTIME FOTO DI BELEN!