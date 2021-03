Protagonista indiscussa dell'ultima puntata di C'è posta per te è stata sicuramente la bellissima showgirl argentina Belen Rodriguez che da poco ha confermato di essere incinta.



Ospite del programma in studio con Luciana Littizzetto ha prima di tutto incantato per un siparietto super sexy in cui ha evidenziato come sotto la camicetta non indossava nulla e poi si è resa protagonista di un paio di battute proprio con la comica torinese in merito alla querelle che ebbe con l'altra showgirl argentina, Wanda Nara, la quale aveva minacciato querele per il commento polemico sulla foto nuda a dorso di cavallo. Belen ha infatti stuzzicato la Littizzetto così: "Tranquilla con me puoi parlare, Prometto che non faccio querele o denunce".



Frecciatina arrivata a bersaglio, così come la pioggia di like sulle sue ultime foto che vi mostriamo nella nostra gallery.