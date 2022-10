Belén Rodríguez è tornata in tv. La bellissima argentina ex dell'ex-attaccante fra le altre di Milan, Roma e Juve, Marco Borriello, si è rimessa i panni delle Iene in un duplice ruolo di conduttrice e inviata realizzando un primo servizio su un problema importante nel 2022 la dismorfofobia. Intervistata da La Stampa Belen ha confermato che anche lei ne ha sofferto.



"Sicuramente la bellezza è stata lo strumento che ho utilizzato per entrare nel mondo dello spettacolo, ma anche io sono stata vittima di attacchi sui social e tante volte mi sono sentita fuori moda. Io sono un personaggio famoso, ora so reagire e mi dissocio da queste notizie, ma chi non è abituato a ricevere insulti oppure offese può subire gravi ripercussioni".



