L'ex Inter Ishak Belfodil, arrivato da appena due giorni all'Al-Gharafa allenato dall'altro ex nerazzurro Andrea Stramaccioni, ha subito messo la firma su una vittoria epica per la sua squadra.



TRIONFO - I ragazzi di Stramaccioni, infatti, hanno battuto a domicilio l'Al-Sadd (ex squadra di Xavi, che oggi allena il Barcellona) che era imbattuto fra le squadre storiche da ben 10 anni. Mattatori appunto i due algerini Belfodil e Brahimi, che rendono inutile la rete di Guilherme, che i tifosi dell'Udinese si ricordano in Italia qualche anno fa, proprio nella squadra di Stramaccioni. Lo sceicco Jassim Bin Al Thani ha parlato di vittoria storica per il club alla fine dell'infruttuoso assedio dell'Al-Sadd.