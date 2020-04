Arriva il primo campionato europeo cancellato a causa dell’emergenza coronavirus. In Belgio, infatti, la Jupiler Pro League, che inizialmente era sospesa fino al 30 aprile, è stata appunto cancellata, con il Bruges proclamato campione, in quanto primo in campionato al momento della sospensione. Mancava una sola giornata per concludere il campionato, più i playoff: ma per effetto del coronavirus si è deciso così.



BIG FUORI DA TUTTO - Bruges campione, quindi, con il Gent secondo e ai playoff di Champions League, mentre le big, Genk e Anderlecht fuori da tutto. Il primo campionato europeo, quindi, si ferma e dice basta. Gli altri riprenderanno?