Belgio-Canada è il secondo incontro in programma per il girone F dei Mondiali di Qatar 2022 e prenderà il via a partire dalle ore 20 allo stadio Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan. Subito uno scontro decisivo che non avrà Romelu Lukaku fra i protagonisti e con una curiosità, l'arbitro della gara, Jarry Sikazwe è lo stesso che in Coppa d'Africa nel 2021 fischiò per due volte la fine della gara prima del 90esimo. La gara sarà trasmessa in tv in chiaro su Rai 1, mentre sarà visibile in streaming sulla piattaforma Rai Play.



PROBABILI FORMAZIONI

Belgio (3-4-2-1): Courtois, Debast, Alderweireld, Vertonghen, Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco, De Bruyne, E. Hazard, Batshuayi. All. Martinez

Canada (4-4-2): Borjan, Johnston, Miller, Vitoria, Adekugbe, Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Davies, David, Larin. All. Herdman