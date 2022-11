Timothy Castagne, esterno del Belgio con un passato all'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Croazia:



"L'Italia ha vinto gli Europei con Chiellini e Bonucci in difesa, l'età non è sempre un fattore. Sappiamo di avere il destino nelle nostre mani. Non abbiamo giocato bene nelle ultime due partite, ma non siamo crisi", ha detto, negando categoricamente qualsiasi voce sullo spogliatoio non coeso dopo la sconfitta col Marocco.