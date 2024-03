Belgio, Courtois dà del bugiardo a Tedesco! La ricostruzione

— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) March 14, 2024

non è uno che le manda a dire. Il portiere del Real Madrid, fermo da inizio stagione per la rottura del legamento crociato di un ginocchio, ha annunciato qualche tempo fa che non avrebbe fatto parte della spedizione del Belgio a Euro2024, e questa decisione è stata confermata dal ct dei Diavoli Rossi, Domenico Tedesco, in conferenza stampa.Vediamo cosa è successo.- "Non parteciperò ai prossimi Europei a causa dell’infortunio. Devo recuperare al centro per cento ed è meglio non fissare né date né obiettivi. Se tutto andrà bene potrei tornare in campo a maggio, ma non ci sarebbe il tempo per avere le giuste garanzie per prendere parte ad un grande torneo con la propria Nazionale. Se lascio la Nazionale? No, a me piace molto giocare con il Belgio. Mi hanno accusato di voler giocare ogni partita e di non lasciare spazio ad altri. Io adoro la mia Nazionale e i Mondiali e gli Europei sono il massimo a cui si possa sperare di prendere parte, dopo forse la finale di Champions League”."Prima di tutto è una buona cosa che stia tornando in campo. Credo che abbia comunicato molto chiaramente la propria posizione e in maniera molto diretta, e anche in anticipo. Il che è una buona cosa per me, perché fa sì che si sia potuto programmare. Ed è così che abbiamo agito, è così che abbiamo lavorato. Io ho fatto tutto, tutto il possibile - e sapete che ci ho provato - ma l'ultima informazione che ho è quella che lui ha dato ai media, dicendo che non se la sente di giocare gli Europei: per noi questo è stato un messaggio chiaro".E' probabile che Courtois si riferisca al passaggio in cui Tedesco assicura di aver fatto tutto il possibile. Evidentemente,In questo contesto, salgono le quotazioni anche in ottica futuro del portiere della Roma Mile Svilar, che ha scelto la Nazionale belga in luogo di quella serba.