Arrivati a questo punto, cioé alla svolta delle semifinali,Nulla di pregiudizievole verso la Francia e l’Inghilterra, ma l’inedita finale tra due squadre che non lo hanno mai vinto, darebbe a questo Mondiale un significato particolare.tradizionali e che il calcio sta diventando patrimonio comune: a mio giudizio l’asticella si è alzata per tutti ed è forse anche per questo che l’Italia - troppo prevedibile e con poche idee - non è nemmeno riuscita a qualificarsi.Ci sono altri indicatori che spiegano quanto il resto del mondo sia stato sopravanzato dall’Europa:; la progressiva(Colombia e Argentina, Brasile e Uruguay)) tra gli ottavi e i quarti; l’episodica presenza di Messico e Giappone nei primi scontri ad eliminazione diretta.. Vittoria del girone a punteggio pieno (9 punti), eliminazione del Giappone in rimonta (3-2), successo sul favoritissimo Brasile (2-1).: bene nel girone (tre vittorie su tre e travolgendo l’Argentina), successi ai rigori contro Danimarca e Russia. Con il centrocampo che si ritrova (Modric e Rakitic più Rebic e Perisic alti sull’esterno) avrebbe potuto fare meglio perché gli avversari (Danimarca e Russia) non erano irresistibili. Il problema della Croazia è che è stanca e potrebbe essere appagata da quanto raggiunto finora (le semifinali come nel 1998)Perciò, al di là della mia personale aspettativa,- entrambe vincitrici di una Coppa a testa rispettivamente nel 1998 e nel 1966 - se non più forti,Su tutte si fa preferire la Nazionale di Deschamps che abbina quantità a qualità, forza fisica a velocità, titolari designati a rincalzi competitivi.Ha una difesa ben protetta e un attacco in cui tutti sanno sacrificarsi. Personalmente ho qualche remora sul c.t. Quando era alla Juve, in serie B, e dirigevo Tuttosport, l’ho attaccato spesso, considerandolo inadeguato per una grande squadra, ancorché ridotta, per la prima volta nella sua storia, ad affrontare la seconda divisione nazionale.Guidare quel gruppo non era difficile sia perché era imbottito di campioni (Buffon, Del Piero, Nedved, Camoranesi) che erano rimasti nonostante la retrocessione della cosiddetta giustizia sportiva, sia perché il neo presidente Giovanni Cobolli Gigli e l’amministratore delegato Blanc, avevano dato all’allenatore carta bianca.(per la serie A arrivò Claudio Ranieri)Alla guida della Nazionale francese, Deschamps non ha fatto male, ma neppure benissimo. E’ vero che due anni fa, da Paese ospitante,di fronte ad un Portogallo difensivista e deprivato dell’apporto di Cristiano Ronaldo, che si infortunò dopo mezz’ora., oltre a schierare calciatori di livello assoluto (anche se complessivamente inferiori ai francesi). Contro il Brasile ha “resuscitato” De Bruyne chiedendogli di fare il trequartista e facendolo agire là dove mancava Casemiro. Il Belgio è più spettacolare della Francia. I due nodi da sciogliere sono le amnesie difensive e la durata. Contro il Giappone ha regalato il primo tempo, contro il Brasile ha sofferto troppo nel secondo. Hazard, De Bruyne e Lukaku sono i tre che possono mettere in difficoltà la Francia. Non solo perché sanno far gol, ma anche perché hanno una coscienza tattica collettiva superiore ad altri., per certi versi una sorpresa come la sua avversaria di mercoledì, cioé la Croazia. Gli inglesi hanno cominciato a crederci quando, perdendo con il Belgio, sono finiti nella parte destra del tabellone., ma in difesa peccano soprattutto con la palla a terra (anche se con la Colombia hanno preso gol di testa da Mina da angolo). Hanno Kane, nelle ultime due gare un po’ in ribasso, e Alli che finalmente ha segnato contro la Svezia. Non incantano, ma propongono un calcio diverso dalla loro tradizione (3-5-2) che finora ha pagato. Se arrivano in finale, chiunque sia l’avversario, partiranno da sfavoriti. Una condizione che, ben lungi dal deprimerli, li esalta.