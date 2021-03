Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, parla in conferenza stampa dal ritiro del Belgio e si esprime così sul compagno di nazionale Romelu Lukaku, arrivato dopo l'isolamento fiduciario dell'Inter: "È un giocatore molto importante per noi. È sempre un vantaggio averlo in squadra, ci aiuta a essere migliori e più giocatori abbiamo a disposizione, più possibilità abbiamo per iniziare bene queste qualificazioni".