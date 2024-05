Belgio, i convocati per Euro 2024: ci sono De Ketelaere e Lukaku, fuori Courtois e Saelemaekers

Ilcambia look, la 'Generazione d'oro' è a fine corsa ed è ora di iniziare un nuovo ciclo.I Diavoli Rossi di Domenico Tedesco - successore di Roberto Martinez - si preparano a Euro 2024, una squadra giovane e rivoluzionata che avrà una missione importante: riscattare il deludente Mondiale 2022 in Qatar, dove il Belgio è stato eliminato nel gruppo con Croazia, Marocco e Canada. A Euro 2020, invece, il Belgio era stato eliminato ai quarti di finale dall'Italia.Il Belgio è stato inserito nel gruppo E degli Europei e affronterà Slovacchia, Romania e Ucraina. Prima due amichevoli contro Lussemburgo e Montenegro.

- Tedesco ha diramato la lista deiper la spedizione in Germania, un elenco nel quale giocatori di esperienza comesono abbinati a calciatori giovani e in rampa di lancio come. Resta fuori Thibaut, il portiere del Real Madrid non è ancora al 100% dopo il grave infortunio (lo ha confermato Tedesco in conferenza stampa: "Courtois è stato molto chiaro, onesto e tempestivo nella sua comunicazione. Le ultime informazioni che abbiamo ricevuto sono che non è pronto per i Campionati Europei. Conosce meglio di tutti il suo corpo"). Fuori anche Alexis, brillante a Bologna, Leander, Divocke Michy

: Koen Casteels (Wolfsburg), Matz Sels (Nottingham Forest), Thomas Kaminski (Luton Town).: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Anderlecht), Maxim De Cuyper (Bruges), Wout Faes (Leicester),Thomas Meunier (Trabzonspor), Arthur Theate (Rennes), Jan Vertonghen (Anderlecht), Axel Witsel (Atletico Madrid).: Kevin De Bruyne (Manchester City), Orel Mangala (Lione), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Aston Villa), Arthur Vermeeren (Atletico Madrid), Aster Vranckx (Wolfsburg).: Johan Bakayoko (PSV), Yannick Carrasco (Al-Shabab), Charles De Ketelaere (Atalanta), Jérémy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Roma), Dodi Lukebakio (Siviglia), Loïs Openda (Lipsia), Leandro Trossard (Arsenal).