Roberto Martinez, ct del Belgio ed ex allenatore dell'Everton, ha così parlato al Times di Romelu Lukaku e delle critiche nei suoi confronti: "Gli opinionisti hanno questo talento nell'evidenziare sempre ciò che un giocatore non riesce a fare o ad ottenere. Ci sono certi giocatori di cui sottolineiamo sempre le cose positive, mentre per altri mettiamo in mostra solo quelle negative. Rom è finito in quest'ultima categoria dopo la sua esperienza con il Chelsea. Ha avuto due stagioni fenomenali all'Everton, ma quando l'ha lasciato c'era come la sensazione che tutti volessero ricordare le volte in cui Rom non aveva segnato e che questo incidesse negativamente sulle sue prestazioni. Per me è stata una cosa sorprendente, visto che Lukaku ha qualità straordinarie. È un cannoniere, non può essere valutato per altre cose che non fa, così come non si può dire che Maradona non fosse bravo nei tackle o che non sapesse giocare bene in difesa o che non fosse abile con il piede destro. Nessuno parlerebbe delle volte in cui Maradona ha usato il destro. Rom è un cannoniere. Questo è il suo lavoro e questo è ciò che gli riesce meglio"