Ilnon si è rassegnato all'idea di non avereper gli impegni contro Galles, Repubblica Ceca e Bielorussia, nonostante lo stop imposto agli spostamenti dei giocatori dell'da parte dell'Ats di Milano dopo i casi di Covid-19 tra le fila nerazzurre. Il ctha convocato l'attaccante e spiegato di avere ancora qualche speranza di averlo a disposizione: "Dobbiamo valutare giorno per giorno, non credo che possiamo decidere ora di non convocarlo visto che la terza partita è ancora lontana. Speriamo che Romelu possa ancora raggiungerci, dipenderà tutto dai test di lunedì: se tutti i giocatori dell'Inter risulteranno negativi, c'è la possibilità che Lukaku possa giocare con il Belgio. Resta da vedere se Governo e autorità locali daranno il via libera".