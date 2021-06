Kevin De Bruyne malconcio all'Europeo. Queste le parole del commissario tecnico Roberto Martinez in conferenza stampa: "È improbabile che De Bruyne sia a disposizione per la prima partita (in programma sabato 12 giugno contro la Russia, ndr), per cui chiunque lo rimpiazzerà dovrà dimostrare di essere pronto. Maschera protettiva? Abbiamo deciso così. Sarà lo stesso produttore della maschera di Vertonghen, che ci aveva soddisfatti in pieno. Credo che fino alla prossima settimana non ne sapremo molto di più. In questo momento l'unica cosa da fare è lasciare che si rilassi. Potrebbe essere a disposizione per gli Europei, ma in questo momento non sappiamo quando. Ora è troppo presto per dare una risposta: prima dobbiamo ricevere l'ok dello staff medico".