Romelu Lukaku non giocherà tutti i novanta minuti contro la Bielorussia. A confermarlo è il ct del Belgio Roberto Martinez, che annuncia quindi un po' di riposo per l'attaccante dell'Inter: "De Bruyne e Lukaku non giocheranno per novanta minuti, questo è certo. Quando ci sono così tante competizioni non vuoi perdere tempo, abbiamo avuto molte risposte e quando sei in nazionale è importante mostrare cosa puoi insegnare: è importante allenarsi bene e mostrare cosa sai fare. Dopo la seduta di oggi capiremo se la rosa sarà in forma e se potremo schierare Mertens e Carrasco".